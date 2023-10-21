У суботу, 21 жовтня, в окупованому Бердянську було чути потужні вибухи. Очевидці поширюють фотографії, на яких видно хмари диму над містом.

Кілька місцевих каналів в Telegram повідомили про те, що подібні вибухи сталися біля села Новопетрівка.

За іншими припущеннями, вибухи знову відбулися в області аеродрому.

У ніч на 17 жовтня аеродром в Бердянську вже був атакований українськими військами за допомогою далекобійних ракет ATACMS.

Нагадаємо, росіяни нарощують сили на Куп'янському напрямку на Харківщині. Окупанти поповнюють особовий склад підрозділів, які зазнали втрат живою силою та технікою.

Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" розповіла майор, начальник служби зв’язків із громадськістю 14-ої окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого Надія Замрига.