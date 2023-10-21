Зрадниця Таїсія Повалій пожалілася росіянам, що стала жертвою косметичної процедури, яка назавжди змінила її зовнішність.

Те, що співачка є частою клієнткою хірургів, - не секрет. Проте, тепер Повалій розповіла, як їй одного разу не пощастило з "уколом краси".

Як пишуть росЗМІ, співачка Повалій серед перших наважилася на введення біополімерного гелю в своє обличчя, але після цього помітила асиметрію, коли одна щока стала великою порівняно з іншою.

"Я однією з перших постраждала. Мені ввели біополімерний гель. Тоді ще не було сучасних засобів, наприклад, гіалуронової кислоти. Але з'явився цей гель. І ми всі дружними рядами пішли його колоти. А він не розсмоктується. Але тоді ми про це не знали", - пожалілася зрадниця.

Вона відзначила, що різна доза препарату, введена лікарем, спричинила нерівномірність на її обличчі. Таїсія Повалій визнала, що цю помилку лікаря неможливо виправити навіть за допомогою хірургічного втручання.

"Він у мене з часом зрісся з м'язами. Прибрати його тепер неможливо. Отак і живу. Це все видно: ліва щока у мене більша за праву. Я вже пристрастилася і вирівнюю цю ваду за допомогою гриму. Доводиться трохи довше робити макіяж", - сказала артистка.

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