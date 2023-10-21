Понад 400 сімей, які втратили житло через війну, зможуть отримати нове в селі Тарасівка на Київщині. Там, коштами благодійників, будують великий житловий комплекс для українців, постраждалих від російської агресії. Як перші родини заселяються в нові домівки - бачила моя колега Ярина Марків.

Американське поселення в українському селі: в Тарасівці на Київщині відкрили містечко для родин, які втратили житло через російську збройну агресію. За рекордні 4,5 місяці звели "містечко Хансена", назване на честь добродія зі США Делла Лаойа Хенсена, який підтримав проєкт фінансово.

Руслан Кравченко, очільник Київської ОВА:

На сьогодні ми вже відновили зі своєю командою, з донорами, з фондами з урядом президентом більше 13 000 об'єктів.

Світлана Міллер, засновниця благодійного фонду:

Одного дня народилась така ідея - допомогти не тільки людям, у яких є свої власні ділянки землі, а також людям, які приїхали з окупованих територій.

Ключі від омріяних квартир отримали сьогодні 80 родин. З Маріуполя, Херсонщини, Луганщини, Бахмута. І це тільки перша черга. Загалом буде побудовано 432 квартири у зблокованих будинках, а ще - басейн, клабхауз і школа! Всі будинки цегляні й устатковані усіма необхідними меблями. Ми поспілкувалися з родиною в 4 покоління, яка тікала з Сєвєродонецька.

Катерина Степанівна, переселенка з Сєвєродонецьку:

Бомба, снаряды. Мы в чем-то стояли, в том и побежали. Побежали, уехали. Ехали, не знали куда. Я благодарна вам, что я не могу передать, эта сон, эта сон в наше время.

Досі родина мешкала на зйомній квартирі у Дніпрі. А зараз - у чотирикімнатному дуплексі на 100 квадратних метрів.

Світлана Міллер, засновниця благодійного фонду:

Вітальня і 3 спальні. У кожній спальні - двоспальне ліжко, і 1 спальня має двоповерхове ліжко для діток. Санвузол. Вітальня з кухнею разом. Гараж для машини, все для життя тут є. Меблі, пральні машинки. Все було збудовано так, щоб людина зайшла і починала жити. Навіть ми додали набір для борщу, щоб люди могли зайти й почати готувати, і жити щасливо

Ольга, переселенка з Сєвєродонецьку:

Ми не очікували такого...

Микита переселенець з Сєвєродонецьку:

Я просто написал все. Мы прошли. Вы не поверите, но мне на день рождения нашей дочки они позвонили, я сначала не поверил.

Набір на 2,3,4 черги будівництва ще триває.

Тетяна Рябоволова, директор благодійного фонду: