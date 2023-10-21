Україна руйнує стереотипи. Саме наша держава вперше в історії розслідує шкоду довкіллю, яку нанесли російські окупанти. Правоохоронці вже нарахували понад дві з половиною тисячі воєнних злочинів проти української природи та екосистем. Заміновані поля й ліси, варварство в заповіднику "Асканія-Нова" і нарешті підрив Каховської ГЕС.

У столиці відбулась міжнародна конференція під назвою "Об'єднані заради правосуддя. Об'єднані заради природи". Її мета - оцінити збитки, які понесла Україна внаслідок екоциду та розробити правову базу, аби покарати винних. Деталі в матеріалі.

Українське довкілля палає та захлинається у диму!

Тоне і навпаки перетворюється на пустелі.

Сума прямих збитків нашій природі вже перевищила 55 мільярдів євро!

Віргініюс Сінкявічус, комісар ЄС із навколишнього середовища, океанів і рибальства:

Україна має унікальну екосистему. І відновлення її може зайняти кілька поколінь.

Як урятувати нашу унікальну природу?

Незліченна кількість убитих тварин, тисячі гектарів випаленої, отруєної та замінованої землі. Шкоду, яку завдають українській природі російські окупанти, не злічити ніякими грошима. Деякі зелені куточки відновити у первісному вигляді вже не вдасться.

"Асканія-Нова" - величезний заповідник серед українських степів, створений ще наприкінці 19-го століття, визнаний ЮНЕСКО як еталонна територія нашої планети.

Була такою до того, як туди вдерлася армія окупантів. Російські війська зайшли та окопалися в тих зонах заповідника, куди раніше нікому, крім дослідників, потрапляти не дозволялося.

Віргініюс Сінкявічус, комісар ЄС із навколишнього середовища, океанів і рибальства:

Ми фокусуємо увагу на екологічних злочинах, які росія вчиняє з першого дня війни, навмисно б'ючи по об'єктах інфраструктури. Наприклад, атакує водоочисні споруди, щоб залишити людей без чистої води. Були побоювання і щодо ядерної безпеки, що неприпустимо і може призвести до великої катастрофи.

За даними Міністерства захисту довкілля України, від початку повномасштабного вторгнення росіяни здійснили понад дві з половиною тисячі злочинів проти довкілля. Всюди, звідки загарбники тікали, вони залишали щільно заміновану територію. Тепер ці землі, мов потужна бомба, що може вибухнути будь-якої миті.

Бувають випадки, коли звірі чіпляють розтяжки. Спалахують пожежі, а гасити їх до приходу саперів неможливо.

Одним із наймасштабніших та найзухваліших злочинів рашистів став підрив Каховської ГЕС у червні цього року. Загиблі люди, затоплені населені пункти, перетворення величезної території фактично на пустелю, небезпека для Запорізької АЕС. Захисники довкілля наголошують: головне завдання для всього світу зараз - зупинити росію, аби запобігти повторенню масштабних злочинів.

Маргот Вальстрьом, колишня єврокомісарка з питань довкілля:

Ми не маємо повторити ситуацію, коли природа стає жертвою війни. І ми маємо демонструвати, чому те, що відбувається в Україні, важливо для всього світу. Ми маємо створити важливий прецедент для всього світу.

Та чи існують реальні механізми? З одного боку, такого терміну як "екоцид" у міжнародному законодавстві не існує. Але Україна ламає стереотипи.

Андрій Костін, Генеральний прокурор України:

Ми є першими в історії людства, хто розслідує злочини проти навколишнього природного середовища як воєнні злочини. Ми співпрацюємо з нашими міжнародними партнерами, тому об'єднуючи всі країни-партнери, які допомагають нам, ми можемо досягнути мети.

І світ, хоч досить повільно та обережно, але все ж таки прислухається до України. Незабаром в Україні планують створити Кліматичний офіс.

Руслан Стрілець, міністр захисту довкілля та природних ресурсів України:

Це, фактично, завершення побудови архітектури кліматичного врядування країни. Це завершення побудови тієї бази, яка дозволить Україні протягом кількох наступних років запровадити систему торгівлю викидами й синхронізувати її з Європейським Союзом.

Посадовці переконані: ця ініціатива має допомогти Україні отримати нову статтю доходів. Ці гроші допоможуть нам відновити те, що взагалі можна відновити після російської агресії.