Оточення та захоплення Авдіївки до Нового року - головна мета росіян. Про це заявив воєнно-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко в ефірі телемарафону "Єдині новини".

"Росіяни не дивляться на те, які їхні втрати з 10 жовтня. У військового командування рф є серйозний намір захопити це місто. В цьому немає для них ні стратегічної, ні тактичної важливості. Тут тільки політичний та пропагандистський аспект. Росіянам потрібно продемонструвати, що вони щось можуть, як і минулого року.

Також Коваленко пояснив, чого українське військо потребує саме зараз.

"Українська армія потребує всього. І тут порівнювати Авдіївку з Бахмутом не дуже коректно. У другому була добре розвинена логістика. На момент, коли росіяни майже повністю зайшли в саме місто, коли воно на 80% вже було окуповане, з півночі та півдня вони зжимали нібито як "оточення", у нас все одно залишалися працюючими дві логістичні артерії. В Авдіївці, на жаль, такого не буде", - підкреслив експерт.

Нагадаємо, вчора пізно ввечері, близько 23:15 росіяни з РСЗВ обстріляли селище Липці Харківського району. Обійшлося без постраждалих.

На лінії фронту тривають важкі бої. За добу наші військові відбили 20 атак ворога в районах Синьківки та Іванівки на Куп'янському напрямку. Ворог не має просування та зазнає постійних втрат.

Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" розповів начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.