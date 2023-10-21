Захоплення Авдіївки до Нового року - головна мета росіян: експерт прокоментував ситуацію на напрямку [ Редагувати ]
Оточення та захоплення Авдіївки до Нового року - головна мета росіян. Про це заявив воєнно-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко в ефірі телемарафону "Єдині новини".
"Росіяни не дивляться на те, які їхні втрати з 10 жовтня. У військового командування рф є серйозний намір захопити це місто. В цьому немає для них ні стратегічної, ні тактичної важливості. Тут тільки політичний та пропагандистський аспект. Росіянам потрібно продемонструвати, що вони щось можуть, як і минулого року.
Також Коваленко пояснив, чого українське військо потребує саме зараз.
"Українська армія потребує всього. І тут порівнювати Авдіївку з Бахмутом не дуже коректно. У другому була добре розвинена логістика. На момент, коли росіяни майже повністю зайшли в саме місто, коли воно на 80% вже було окуповане, з півночі та півдня вони зжимали нібито як "оточення", у нас все одно залишалися працюючими дві логістичні артерії. В Авдіївці, на жаль, такого не буде", - підкреслив експерт.
Нагадаємо, вчора пізно ввечері, близько 23:15 росіяни з РСЗВ обстріляли селище Липці Харківського району. Обійшлося без постраждалих.
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Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" розповів начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
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