Ситуація на полі бою кардинально зміниться: Данілов назвав умови [ Редагувати ]
Ситуація на полі бою може кардинально змінитися в той момент, щойно Україна отримає винищувачі F-16.
Про це заявив секретар РНБО України Олексій Данілов в інтерв'ю виданню Kyodo News.
Він висловив впевненість, що "ситуація суттєво зміниться" після прибуття винищувачів F-16 із Заходу для посилення української повітряної оборони.
Проте, він також визнав, що важко передбачити, скільки часу знадобиться для повного відновлення території країни.
Поки росія продовжує окупувати територію, включно з Кримом, про жодні переговори не може бути й мови, - наголосив Данілов.
За його словами, Україна дійшла неофіційної угоди про те, що не буде використовувати зброю, яку отримує від Заходу, для нападів на материкову частину росії. Однак Данілов наголосив, що об'єкти навколо москви можуть стати об'єктами для використання зброї вітчизняного виробництва.
Нагадаємо, оточення та захоплення Авдіївки до Нового року - головна мета росіян. Про це заявив воєнно-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко в ефірі телемарафону "Єдині новини".
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