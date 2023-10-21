Їхню роботу не завжди помічають, але вона теж наближає перемогу України. Мова про службових собак. У Києві Кінологічна спілка України вирішила відзначити чотирилапих колег. Як це було - дивіться в наступному репортажі.

На церемонію нагородження чотирилапі захисники зібралися разом зі своїми побратимами-господарями. Всі вони служать в різних органах та підрозділах Сил безпеки й оборони України.

Війна, звісно, додала нам інших викликів. Тепер наші собаки змушені шукати міни на звільнених від рашистів територій та тіла загиблих під завалами внаслідок влучання рашистських ракет.

Хвостаті номінанти боролися за нагороди в чотирьох номінаціях. Кожен з них - зі своїм характером, але точно - професіонал, наголошують кінологи.

Володимир Козицький, інспектор кінологічного центру ГУНП в Хмельницькій обл.:

З Реєм працюємо вже близько двох років, за цей час він вже знайшов до дев'яти осіб. Вправний у своїй роботі, знає свою службу. Нам подобається в парі з ним працювати, допомагає у всьому. У нього є улюблена іграшка - м'ячик його, він дуже любить бавитися з ним. Полюбляє смаколики їсти.

Організатором заходу стала Кінологічна спілка України. Така церемонія проводиться вдруге.

Світлана Коломієць, начальниця відділу організації кінологічної діяльності Національної поліції України:

Люди зазвичай, вони не помічають, що наші службові собаки теж багато роблять для нашої спільної перемоги. Тому що вони працюють тихо і їх ніхто не бачить. Завдяки такій ініціативі Кінологічної спілки України ми можемо показати роботу наших службових собак.

Чотирилапі захисники з Національної поліції отримали одразу кілька нагород, зазначили в Головному управлінні. Загалом же журі конкурсу відзначило 23 службові собаки.