Чоловіку пересадили свиняче серце: в якому він стані [ Редагувати ]
Місяць тому світ був шокований новиною про успішну пересадку свинячого серця американцю. Мешканець Меріленда став другим учасником подібного експерименту, і, схоже, експеримент виявився успішним.
Associated Press повідомляє, що Лоуренс Фосетт, який перебував на межі серцевої недостатності, вже почувається краще.
Варто відзначити, що через інші проблеми зі здоров'ям цей чоловік не мав можливості на традиційну пересадку серця. І коли лікарі з Медичної школи Університету Меріленда запропонували Лоуренсу Фосетту експериментальну операцію, він погодився на неї.
За інформацією, опублікованою в AP, минулого року команда з Меріленду провела першу у світі трансплантацію серця від генетично зміненої свині іншому пацієнту, який перебував на межі смерті. Проте, чоловік під іменем Девід Беннетт, якому було пересаджено "нове" серце, прожив лише два місяці. Пізніше виявилося, що це свиняче серце мало ознаки свинячого вірусу. Тепер медична команда робить другу спробу.
За словами лікарів, серце від свині, яке було пересаджено Лоуренсу Фосетту, "не показало жодних ознак відторгнення".
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