Астрономи намагаються відновити понівечені росіянами телескопи на Харківщині. Радіоастрономічна обсерваторія Брауде - з найбільшим у світі радіотелескопом ГУРТ та УТР-2 - пережила окупацію. В будівлі росіяни облаштували командний пункт, а обладнання та антени знищили.

Чи є можливість відбудувати науковий центр? Дізнавалися наші кореспонденти.

Ціле поле вкрите антенами, що вишикувалися у формі велетенської літери Т. Так виглядає найбільший у світі низькочастотний радіотелескоп УТР-2, що приймає декаметрові хвилі у діапазоні від 8 до 33 МГц.

Михайло Сидорчук, науковий співробітник Харківського радіоастрономічного інституту:

В цьому діапазоні дуже важко працювати, бо дуже багато людських, скажімо так, завад. Радіозавад. Але це унікальний фізичний процес, який можна спостерігати в космосі на цих частотах. Вони дуже унікальні, і тільки тут можна багато чого узнати.

Групи антен сходяться до невеличкої двоповерхової будівлі - такого собі центру управління. У лютому 2022 року науковці тут готувалися до чергового етапу спостережень за Юпітером у рамках місії НАСА. Кінець цій роботі, як власне, й самому телескопу, поклало рашистське вторгнення.

Ось вони сюди холодильники принесли, з якогось кафе вкрали. У нас такого не було.

До свого колишнього робочого кабінету Михайло Сидорчук тепер змушений у повному сенсі цього слова видиратися. Від будівлі майже нічого не залишилося. Новенькі вікна, меблі, техніка, комп'ютери - усе це або розбито, або вкрадено. Натомість скрізь, наче тварини послід, рашисти залишили сліди свого перебування - бруд, залишки сухпаїв, написи на стінах.

Михайло Сидорчук, науковий співробітник Харківського радіоастрономічного інституту:

Нічого не залишилося. Ні в підземних колекторах, ні в основній будівлі. Вся обчислювальна техніка, комп'ютери, все розграбовано не тільки русньою, це треба відмітити, а і нашими, доморощеними мародерами.

Останніх, до речі, не зупиняє навіть те, що уся територія і досі вважається не розмінованою. Єдине, що встигли зробити піротехніки, це перевірити під'їзні дороги та стежки, аби можна було потроху приводити до ладу будівлі, говорить місцевий завгосп. Тож ходять тут дуже обережно.

Анатолій Привалов, завгосп:

В основному по доріжках, асфальтом, по ґрунтових доріжках, бо Бог його знає, шо там може лежати, ми ж не знаємо. Сюрпризів було багато. Бог його знає, шо воно вибухне. Хлопці приїжджали, збирали та вибирали для таких своїх потреб, патрони, з яких ще можна стріляти забрали. І ДСНС приїжджали, 2 рази вантажили, але ще вистачає.

До настання холодів треба утеплити хоча б один будиночок, щоб можна було розмістити охорону, робітників та науковців, каже пан Анатолій. Потім можна буде братися за інші будівлі. Вони геть усі розбиті. Окупанти там ховали свою техніку, а в головній - взагалі влаштували командний пункт. Хоча ось цей ангар, кажуть, не шкода зовсім, саме він постраждав не даремно. Тут ховався російський танк, що дуже дошкуляв і нашим військовим, і селам навкруги. Тож його у цьому ж ангарі й підбили. Та найперше, чого зараз потребує телескоп - це електрика. Зараз усе живиться від невеличкої сонячної батареї. Але її потужності для нормальної роботи не вистачає. Тож, треба якнайшвидше заживити телескоп від мережі, та це буде непросто. Масштаб руйнувань величезний.

Микола Гончаров, електромонтер:

Повністю заміна кабелів. І високих, і низьких. І розводки всі. Всі кабеля порубані, є перебиті від обстрілів, а є порубані.

Навіщо росіянам треба було нищити усе навкруги - питання без відповіді. Очевидно лише, що після майже семи місяців окупації телескоп, що не мав аналогів у цілому світі, доведеться фактично будувати заново.

Михайло Сидорчук, науковий співробітник Харківського радіоастрономічного інституту:

Для цього треба електрику, розмінування і багато-багато грошей. Де їх взяти, не знаю. Все можна зробити. Та в такому виді, як зараз, немає сенсу, треба його перебудувати вже на більш сучасний лад.

Трохи збоку видніють антени дещо іншої форми. Точніше, диполі, як їх називають вчені. Це вже ГУРТ - гігантський український радіотелескоп. Його почали будувати ще на початку 2000-х. Він мав бути наступником УТР-2, але зіткнення із "руським міром" ГУРТ також не пережив. Диполі на обох телескопах посічені уламками, покривлені вибухами. Тож поки що наукова діяльність інституту дуже обмежена.

Михайло Сидорчук, науковий співробітник Харківського радіоастрономічного інституту:

У нас є система така "Уран". Маленькі антенки по Україні розборсані. Зараз вони трошки перехопили міжнародні програми, скажімо, по Юпітеру.

Втім, ані від участі в міжнародних проєктах, ані від досліджень інших планет та галактик харківські вчені не відмовляються. Інститут подав заявку на фінансування за програмою «Горизонт Європа», що дасть можливість приєднатися до величезного радіотелескопа LOFAR, станції якого базуються у різних країнах Європи.