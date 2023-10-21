У суботу, 21 жовтня, у віці 86 років помер легендарний футболіст "Манчестер Юнайтед" і збірної Англії сер Боббі Чарльтон.

Про це повідомив офіційний сайт "Манчестер Юнайтед".

"Манчестер Юнайтед" в жалобі через смерть сера Боббі Чарльтона, одного з найвидатніших і улюблених гравців в історії нашого клубу. Сер Боббі був героєм для мільйонів людей не тільки в Манчестері або Сполученому Королівстві, але і в усьому світі, де грають у футбол, - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, футболіст збірної Бразилії та клубу "Аль-Хіляль" з Саудівської Аравії Неймар отримав розрив передньої хрестоподібної зв'язки та меніска.

Неймар отримав травму в матчі відбірного турніру на чемпіонат світу 2026 року з командою Уругваю. Гра закінчилася з рахунком 2:0 на користь уругвайців.

За попередніми даними, через тяжку травму форвард пропустить близько півроку.