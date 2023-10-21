У Києві розпочалися зйомки короткометражного фільму "Солдатик". Його герой - поранений Солдат, який проходить лікування у шпиталі. Він не розмовляє і перебуває в напівсвідомому стані. Але при цьому в нього є видіння: він начебто мандрує між світом мертвих і світом живих. Коли до нього хтось звертається, щоб дізнатися про долю своїх зниклих безвісти рідних, то хлопець відчуває, в якому світі ця людина - жива вона або мертва.

Пораненого солдата, який перебуває в лікарні, грає молодий актор Київського національного академічного драматичного театру імені Івана Франка Павло Шпегун. Він також знімається в кіно, і глядачі, зокрема, могли оцінити його попередні акторські роботи у фільмах "Антон і червона химера", "Вірити" та "Носоріг" (2021).

Щоб розібратися з інформацією про унікального пацієнта з надприродними здібностями, до шпиталю приїжджає Чиновник. Він - прагматична людина, не вірить у містику, але ця зустріч змушує його змінити свої погляди та дає надію знайти свого зниклого на фронті сина. У ролі Чиновника знімається кіноактор Сергій Деньга, у доробку якого більш ніж сто ролей у фільмах і серіалах.

- Це неймовірна роль у всіх планах, - каже Сергій Деньга. - Вона дуже складна, тому що в ній є вся амплітуда емоцій, але саме цим вона мене привабила. Мій Чиновник - однозначно позитивний персонаж. Під час роботи режисер запропонував показати, що він тому й не досягнув чогось великого у своїй кар’єрі, бо не хоче бути частиною корумпованої системи, не хоче йти по головах, не хоче брати хабарі. При цьому він добрий адміністратор, він справжній професіонал своєї справи, він гарний виконавець і порядна людина. Попри те, що в нього є зв’язки та посада, він відпускає свого сина на війну. А це багато про що говорить.

У ролі сина Чиновника знімається актор Григорій Бакланов, який грав Лавріна в телесеріалі "Спіймати Кайдаша", а також молодого козака Семена Семирукого у фільмі-казці "Пекельна Хоругва, або Різдво Козацьке".

Продюсери проєкту залучили до роботи заслуженого артиста України Сергія Калантая. Він грає головного лікаря, професіонала, послідовника Зігмунда Фрейда. Це також чоловік зі складною долею, який бачив у своєму житті чимало людського болю й горя ще з часів війни в Афганістані.

У фільмі передбачається і кілька фронтових сцен. Як повідомили автори проєкту, в цих епізодах братимуть участь актори Дмитро Сова й Олександр Баєв, які зараз служать у ЗСУ та знають військову специфіку. Графік зйомок спеціально планували так, щоби хлопці могли взяти в них участь під час своїх відпусток і ротації.

Сценарій фільму за мотивами оповідання Олексія Розумова "93%" написав сценарист Андрій Бабік. Він був автором сценарію до фільму "Максим Оса та золото Песиголовця" і серіалів "Карпатський рейнджер", "Розтин покаже", "Нюхач" та "Опер за викликом".

- Це фільм про наслідки майже кожної страшної війни, а також про віру, стосунки батьків із дітьми та їхній незримий зв'язок, про хлопців, які повертаються з фронту в мирне життя зі скаліченим тілом і скаліченою душею, про совість, дружбу та про розуміння, хто ти є. Але насамперед це фільм про чоловічий біль, у цьому випадку - біль батька, побратимів, лікаря, - розповіла продюсерка проєкту Тетяна Лазарева. - Назву фільму дав іграшковий солдатик, якого колись у дитинстві герой фільму, Чиновник, дав своєму синові як іграшку-оберіг. Саме цей солдатик став для сина Чиновника талісманом на війні та підтримував між ними духовний зв'язок. Можна сказати, що наш Солдат - як перевізник Харон, що перебуває на межі світу живих і мертвих, а іграшковий солдатик - аналог монетки для Харона. А війна - це те страшне місце і час, коли світ живих і світ мертвих стикаються найближче та найдовше.

Режисер фільму Данило Дедков у кінематографі раніше працював як оператор. У його операторському доробку - зйомки проєктів "Чому я живий", "Скажи тільки слово", "Це я", "Беззахисне серце". Проте, як каже Данило, саме його попередній операторський досвід зараз стає йому у пригоді під час роботі над цим проєктом.

- Я вважаю, що кожен режисер обов’язково повинен уміти думати як оператор, - говорить Данило Дедков. - Це усвідомлення в мене з мого минулого операторського досвіду. Іноді я зустрічав режисерів, із якими ми начебто розмовляли різними мовами: режисер - своєю, а я - своєю. І не розуміли один одного. Проте режисер з оператором завжди повинні працювати в тандемі. І зараз мені моє операторське минуле дуже сильно допомагає. Крім того, я шість років пропрацював головним режисером монтажу на телеканалі СТБ на форматних шоу, тому маю досвід монтажу. Все це мені зараз дуже допомагає при роботі над фільмом "Солдатик".

Головний герой - це не просто людина, яка, шукаючи свого зниклого на війні сина, потрапляє в певні обставини. Тут усе набагато глибше. Коли я прочитав сценарій і почав собі уявляти сцени, героїв і тему, я зрозумів, що мені це подобається тому, що ця історія розповідається саме не прямою мовою.

У перший день зйомок усі учасники цього проєкту поставили свої підписи на державному прапорі України. Як розповіла Тетяна Лазарева, знімальна група відкрила збір грошей на машину для підрозділу ППО і цей прапор та деякі інші артефакти картини потім будуть продані на аукціоні під час презентації. Всі отримані гроші підуть на придбання цієї автівки та для допомоги тим нашим захисникам, які, повернувшись із війни, потребують психологічної реабілітації.