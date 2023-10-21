Бахмут, Макарів, Луганськ, Сєверодонецьк, Маріуполь, Авдіївка - ключі від осель отримують люди, яких окупант лишив власного житла.

Літні люди, що втратили власні оселі внаслідок збройної агресії рф, отримали ключі від квартир в містечку, побудованому в Макарівському району на Київщині. Гроші на будинки для постраждалих зібрали американці від школярів до мільярдерів. Житло надали постраждалим у безкоштовне користування. Тож, чи комфортно житиметься в нових оселях? Які умови? Репортаж Романа Барашева.

У селищі Колонщина в будинки новенького містечка для переселенців заселяються 60 людей похилого віку.

Я вчора переїжджав з міста Борислава, міста козацької слави Нас бомбили, поки не доїхали до Кривого Рога. Сьогодні я вдячний всім тим, що нас прийняли в цьому містечку.

Бахмут, Макарів, Луганськ, Сєверодонецьк, Маріуполь, Авдіївка - ключі від осель отримують люди, яких окупант лишив власного житла.

Ольга Іванова, переселенка з Бахмута:

Був будинок, було в мене все, я старалася, а той шизофренік забрав усе.

Ольга Іванова евакуювалася з Бахмута на Київщину торік у травні. Її будинок - зруйнований вщент.

- Вам подобається? - Дуже подобається. Тільки що магазина немає, бо я такий ходок. - Тут буде автобус курсувати, буде допомагати вам добратися як до магазину, так і вибратися в місто. Можна буде ходити в кіно, обладнаний буде медичний кабінет.

Микола Бойко, заступник голови Київської обласної військової адміністрації:

Сьогодні йде дощ і похмуро, але на душі гарно, райдужно. Сьогодні відкрилося це "Чудо-містечко", де буде житлом забезпечено сьогодні 60 осіб похилого віку, а в перспективі понад 200 людей тут будуть проживати.

Артур Камінський, співробітник благодійного фонду:

Це будиночок у нас на 2 квартири. Одна квартира - зліва, одна - справа. Це квартира на одну особу, це половина кухні, а це спальня. Тобто є ліжка, шафа, телевізор, кондиціонер, мікрохвильова пічка, духова шафа, пічка, холодильник. Є вихід на тераску, за нею невеличкий городик, де людина може посадити овочі, квіти за бажанням.

Ольга Іванова, переселенка з Бахмута:

Дуже рада, дуже. І своїм знайомим казала: їдьте, дзвоніть на "Дію", узнавайте. Тут багато будується.

Гроші на будівництво цього "Чудо-містечка" зібрали американці.

Світлана Міллер, співзасновниця благодійного фонду:

Майже всі кошти надійшли від штату Юта. Декілька юнаків в невеличкому містечку Айдахо вирішили зібрати гроші на один будиночок для однієї родини. Це стало початком проєкту житла нашого фонду. Про нас почув містер Хансон, і сказав: якщо діти можуть це робити, я можу теж це робити.

Делл Лой Хансен, меценат (США):

Ми хочемо, щоб ви жили тут в радості, в добросусідстві, що ви підтримували один одного, дивилися разом кіно, вирощували овочі, ділилися своїми радощами й горем.

"Чудо-містечко" на околиці Колонщини обладнано системою водопостачання, водовідведення, тут встановлено водонапірну башту. Ці будинки зроблені з дерев'яних каркасних конструкцій. Всередині не буде холодно навіть у сильні морози, наголошують будівельники.

Юрій Слепак, директор будівельної компанії:

Є конвекторні кондиціонери, які працюють і на обігрів, і на охолодження влітку.

Ворог не жаліє ні малих, ні старих українців. А тому будівництво містечок для переселенців продовжуватиметься активними темпами, обіцяють посадовці. Зокрема, й завдяки меценатам і благодійникам з усього світу.