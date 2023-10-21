На передовій загинув захисник Маріуполя, 60-річний Ігор Дубик, якого раніше звільнили з полону в Оленівці.

Про це повідомляє Obozrevatel.

Ігор Дубик служив у складі 109-ї окремої бригади Територіальної оборони Донецької області та боронив рідне оточене місто разом із бійцями "Азову". Під час боїв Ігор був поранений. росіяни його утримували у полоні протягом 200 днів, він регулярно зазнавав тортур і втратив понад 30 кілограмів ваги. Після обміну 1 грудня 2022-го він відновився і знову вирушив на фронт.

Що відомо про захисника

До 24 лютого 2022 року Ігор Дубик займався своїм невеликим підприємством. Він мав столярну майстерню, а також тримав бджолині вулики та виробляв мед. Ігор Дубик був корінним мешканцем Маріуполя і проживав у цьому місті протягом всього свого життя. Сюди він також привіз свою дружину Оксану, і разом вони прожили 36 років.

У 2014 році, коли росія розпочала війну на сході України, Ігор Дубик був у Маріуполі. Під час першої спроби визволення Маріуполя в червні 2014 року, він був також активним учасником бойових дій разом із бійцями "Азову" під час звільнення міської ради.

Едуард Кашпор розповів, що коли Маріуполь три місяці був під "ДНР", навіть тоді на будинку в Дубика висів український прапор. І щоранку гучномовцем він вмикав молитву українських націоналістів.

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