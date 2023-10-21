Служба безпеки України оголосила підозри двом учасникам терористичної організації "ДНР", які разом з російськими окупантами активно здійснюють переслідування населення на тимчасово окупованих територіях Донецької області. Один з них виявився українцем.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Так, серед осіб, яких підозрюють, фігурує Царенко Н.В., який виконував функції псевдослідчого в органах "генеральної прокуратури" тимчасово окупованого Донецька. Він фабрикував справу проти української парамедикині Юлії Паєвської із позивним "Тайра".

За результатами слідства, після викрадення Юлії Паєвської в Маріуполі, обвинувачений намагався притягти її до кримінальної відповідальності на підставі так званої "розстрільної" статті за надання медичної допомоги пораненим та евакуацію жінок і дітей з міста.

Раніше Царенко проживав у Харкові і отримав юридичну освіту в місцевому навчальному закладі перед переїздом на тимчасово окуповану територію Донецької області.

Після початку повномасштабного вторгнення російських військ, підозрюваний запропонував свою допомогу загарбникам та їхнім посадовим особам у веденні війни проти України.

На підставі зібраних доказів Царенко обвинувачується в скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 111 (державна зрада в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, на передовій загинув захисник Маріуполя, 60-річний Ігор Дубик, якого раніше звільнили з полону в Оленівці.