Доставка органів на гелікоптерах. Операції не тільки в Києві, а й в регіонах. І мова навіть не про обласні центри, а районні. Все це - вже українські реалії. Операції з трансплантації здійснюють органи по всій країні. Тут головне - час: встигнути довести й орган, і самого пацієнта на операцію. Завдяки закону про посмертну трансплантацію органи зможуть врятувати понад 500 українців.

Втім, центрів трансплантології в регіонах критично не вистачає. Що необхідно, аби їх мережа розрослася і що таке дозвіл на посмертну пересадку органів? Про все в матеріалі Марії Тарасової.

Щойно закінчили трансплантацію серця. Це перша трансплантація в Одесі. Дуже вдячні родичам донора за дозвіл. Поки що все добре, зараз пацієнт виїжджає в реанімацію.

Можна померти, а можна навіть після смерті врятувати комусь життя. На останню операцію тіло донора завжди провозять коридором Пошани.

Денис Себов, директор Одеської міської лікарні:

Всі лікарі, всі працівники, які залучені до операції, стають у довгий коридор, тому що працівників багато, і провозиться тіло донора, в якому ще підтримується життя певних органів, проте, це вже померла людина.

Євгенія хоче допомагати іншим і за життя, і після смерті. Про донорство замислилася давно. А нещодавно підписала згоду на посмертну трансплантацію своїх органів. Та внесла себе до реєстру донорів кісткового мозку. До цього дівчина зустрічалася із трансплант-координатором.

Євгенія Лобанова, донор:

Я могла ставити питання, мені ставили питання. Вони прості. Я спитала, чи потрібно здавати аналізи, якісь дослідження, знімки. І він мені каже: ви ж не плануєте найближчим часом? Навіщо мені зараз ваші аналізи.

Станіслав Шаталюк - трансплант-координатор одеської лікарні. Його завдання - вносити потенційних донорів до єдиного реєстру та контролювати дотримання закону про трансплантацію. Серед тих, хто звертається, щоб підписати згоду: колеги по лікарні, молодь та люди, які пережили якусь особисту трагедію.

Станіслав Шаталюк, трансплант-координатор Одеської міської лікарні:

В першу чергу, і це дуже цікаво, приходять молоді люди. І більшість - жінки. От таке моє особисте спостереження. Я не питаю, чому вони так зробили, я завжди кажу їм дякую. Я поважаю їх рішення, це дійсно заслуговує поваги.

Лікар переконує: єдина державна інформаційна система трансплант-координації, куди вносять всі дані, має багаторівневий захист. Доступ до неї є лише в координаторів. Головний страх людей, що станеться витік інформації, і їх уб'ють заради пересадки органів - не має жодних підстав.

Станіслав Шаталюк, трансплант-координатор Одеської міської лікарні:

Але хто? Ніхто в Україні не зробить трансплантацію повз цієї системи. І система захищена, і немає людей, які б це робили. І продати свій орган також неможливо. До нас іноді приходять люди з різних верств населення, щоб продати. Такого не існує в Україні, не існує.

У Євгенії - свої аргументи. Дівчина певна: згода на посмертне донорство збільшила її контроль над власним тілом.

Євгенія Лобанова, донор:

У вас є унікальна можливість не дати вашим родичам контролювати ваше тіло після того, як ви помрете. Бо цей документ з підписом має більшу юридичну силу, ніж згода або не згода ваших родичів.

Координатор зауважує: рішення родичів все ж урахують. Проте, їм самим буде простіше наважитися на складний крок.

Станіслав Шаталюк, трансплант-координатор Одеської міської лікарні:

Родичі часто питають самих себе: а як би він поступив? А як би він хотів? Ми ж на цю тему не спілкуємось при житті, правда? Принаймні, частинка дорогої людини ще буде жити.

Сьогодні в Україні від померлих донорів найчастіше пересаджують нирки та серце. На те, щоб зробити операцію є лічені години. Тому команди трансплантологів часто працюють на виїзді. В цій одеській лікарні вже зробили 2 пересадки серця. Обидві - київська команда Інституту серця під керівництвом Бориса Тодурова. Проте, лікарня претендує на те, щоб мати свій центр трансплантології. Адже з першого січня будь-який медичний заклад, що відповідає вимогам, зможе укласти договір на проведення трансплантацій з Національною службою здоров'я. Місцеві хірурги мають досвід, в закладі є свій трансплант-координатор та фахівці, які можуть констатувати смерть мозку.

Денис Себов, директор Одеської міської лікарні:

Це стан, коли людина вже фактично померла. Проте є ще дуже невеликий час для того, щоб констатувати, що органи ще живі, за винятком мозку, і є можливість трансплантації цих органів.

Проте, для проведення таких складних операцій, потрібен сучасний операційний блок, лабораторія та обладнання.

Денис Себов, директор Одеської міської лікарні:

Найскладніше - це не оперативне втручання. Післяопераційний період є дуже складним. Тому що потрібно не тільки дивиться за пацієнтом, а за станом органу, який був трансплантований. І спрямувати всі зусилля на попередження відторгнення трансплантата.

Одещині, як і багатьом регіонам України, дуже потрібні власні центри трансплантації. Адже пересадки потребують чимало людей, а відстань до діючих центрів - дуже велика. З початку року в Україні зробили близько 500 трансплантацій від померлих донорів. Це - більше, ніж торік. Проте, наприклад, у США роблять близько 30 таких операцій щодня. Окремий напрям - і такі операції роблять в Одесі - пересадка кісткового мозку від живих донорів. Найчастіше ними виступають родичі хворого. Проте, в Україні створили реєстр донорів кісткового мозку.

Єгенія Лобанова, донор:

Це не означає, що я позбавляюсь свого органу, це не означає, що я помираю. Я зможу після цього жити. Просто хтось через отримання моїх стовбурових клітин проживе довше, ніж думали, прогнозували.

Процедура анонімна. Познайомитися донор і реципієнт за законом зможуть не раніше ніж за два роки.

Євгенія Лобанова, донор:

Але якщо обидві сторони виявлять бажання, то вони можуть після того почати спілкування. І я подумала: може це можливість знайти свого брата чи сестру. Людину зі спорідненою ДНК.

Євгенія активно пропагандує донорство серед друзів. Каже: щоб кожен хворий, який потребує пересадки кісткового мозку, видужав, у реєстрі має бути мільйон донорів віком від 18 до 35 років. В Німеччині, розповідає дівчина, це - нормальна практика.

Євгенія Лобанова, донор:

Я розмовляла зі своєю знайомою. Її - близько 40 років. Вона каже: я в школі ще записалася. Мені поки ніхто не дзвонив, але я знаю, що мене можуть смикнути, і я буду рада, якщо я підходжу.

Потенційного донора можуть ніколи не викликати, так само, він може змінити рішення у будь-який час. Євгенія, втім, відмовлятися бути донором не планує.