ЗСУ знищили ще 11 танків на південному фронті [ Редагувати ]
Військові Збройних сил України знищили 50 одиниць техніки на Таврійському напрямку.
Про це повідомляє в Telegram командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" генерал Олександр Тарнавський.
За даними Тарнавського, загалом, ворог завдав 1 ракетного та 24 авіаційних удари, провів 53 бойових зіткнення, окрім того, здійснив 685 артобстрілів.
"Підрозділи ракетних військ та артилерії зі складу ОСУВ Таврія протягом доби виконали 1244 вогневих завдання. Загальні втрати ворога склали 496 осіб. 2 окупанти здалися в полон", - додав командувач.
За добу було знищено 50 одиниць військової техніки противника. Зокрема:
11 танків,
29 ББМ,
1 БпЛА,
7 одиниць автомобільної та 2 - спеціальної техніки,
4 склади боєприпасів ворога,
27 одиниць ОВТ окупантів пошкоджено.
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