"Гуртом" про Україну. В Німеччині цими вихідними проходять дні української культури. Мета - ближче познайомити німців з нашою країною. Захід відвідала і перша леді Німеччини - дружина президента Франка-Вальтера Штайнмайєра. Тетяна Логунова розкаже більше.

У програмі - українська культура. Серед гостей - перша леді Німеччини, віцепрезидентка Бундестагу, депутати парламенту, дипломати й усі, хто захотів більше дізнатися про традиції, мистецтво, кухню та моду нашої країни. В Берліні під гаслом "Гуртом" стартували українські дні.

Марія Ємельянова, організаторка заходу:

Наша мета сьогодні - показати нашу багатовікову культуру, наші традиції. За що власне ми так сильно боремося з усім своїм серцем, і чому так сильно заслуговуємо жити в мирі.

Усе, що представлено на заході, створено або в Україні або заради України. Ось цей український хліб випікають волонтери, які підтримують маленькі пекарні в найбільш постраждалих від війни українських містах. А в цій залі - мистецтво - роботи українських художників.

Валентина Салюхіна, куратор виставки українських художників:

Ми завжди беремо частину художників, які вже знаходяться в Німеччині, щоб допомагати їм розвивати свою кар'єру в нових обставинах. А також ми привозимо картини з України, що не дуже легко. Нам потрібно показувати мистецтво українське, створене митцями, які бачать події, які відбуваються. І використовувати мистецтво, як один зі способів комунікації наших ідей, цінностей, виносити їх на такі події, де ми можемо говорити з людьми, які приймають рішення в Європі.

Берлінського стиліста Франка Петера Вільде, утім, більше цікавить мода. Він оглядає речі, створені українськими дизайнерами. Вільде вдягнений в усе українське.

Франк Петер Вільде, стиліст:

Дуже багато німців дивуються тому, наскільки сучасною і самобутньою є українська мода. Зараз на мені більш класичні речі, але у вас є дуже авангардні дизайнери. Широкий спектр. На жаль, німці мало знають про українську моду. Але я це виправлю.

За фото на згадку про українські дні - відповідає Павло Сепі. Фотограф, що мешкає в Берліні, міняє портрет на донат. Таку ініціативу Павло з друзями започатковував навесні цього року, щоб зібрати гроші для медиків на фронті. За цей час перед його об'єктивом позували сотні людей.

Павло Сепі, фотограф:

Ми не просто збираємо гроші. Ми допомагаємо знайти дотик до допомоги Україні. Люди, котрі допомагали, залишили свої 20-30 євро, робили фотографію, вони це запам'ятають, вони мають дома надруковані фото. І коли наступного разу вони почують щось про Україну чи українців, у них буде персональний дотик до цього. І вони буду сприймати це як щось рідне.

Зібрані під час культурного вікенду кошти передадуть проєкту фундації Олени Зеленської "Адреса дитинства". Вони підуть на будівництво осель для великих прийомних родин, які втратили дах над головою через розв'язану росією війну.