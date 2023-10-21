Поки лицарі вправляються у майстерності на полі бою - на площі ярмаркують школярі.

Лицарські бої у середмісті Вінниці. Десятки історичних реконструкторів з усієї України з'їхалися на середньовічний турнір. Захід організатори присвятили загиблому колезі - історику та реконструктору - Максимові Шимку. Куля снайпера влучила Максимові в шию, коли він намагався врятувати пораненого на вулиці Інститутській у Києві. Усе відбулося у 2014 під час Революції Гідності. Сьогодні Максимові мало б виповнитися 44 роки.

На площі Героїв Небесної Сотні збираються історики та реконструктори. Максимові Шимку та його загиблим побратимам віддають шану, а до Дерева Свободи кладуть квіти.

Зоя Шимко, мати Героя Небесної Сотні:

Він був дуже добрий, але знаєте... Для мене це не статистика. І тому у нас є музей мужніх, де про кожного буде написано і про кожного буде вість. Зараз лицарі мають прийти приклонити голови перед загиблими.

Також квіти покладають до Меморіалу загиблим оборонцям України. А далі колона учасників в обладунках середньовічних воїнів рушає до внутрішнього дворика. Тут розпочинається лицарський турнір.

Мечі учасників - аналоги справжніх, але не загострені. Обладунки теж автентичні.

Марина, учасниця турніру:

Це чисто спортивний інвентар, тому в нас немає загострення, бо в цьому немає потреби. Чисто спортивний інтерес. Потрібно на очки зі своїм опонентом побитися, виграти в нього й все.

Турніри відбуваються у двох категоріях: для жінок і чоловіків.

Ольга Грабовська, організаторка турніру:

Зрозуміло, що під час війни дуже мало лицарів змогло приїхати на цей захід з об'єктивних причин. Ну й особливістю є те, що жінок на цьому турнірі в нас буде надзвичайно багато. Це шостий турнір, минулий рік ми зробили перерву, вагалися власне і щодо цього року. Але вирішили, що якщо цей формат дозволить нам допомогти фронту, то варто його проводити.

Поки лицарі вправляються у майстерності на полі бою - на площі ярмаркують школярі.

Марія, школярка:

В нас дуже смачне печиво, яке було зроблене своїми руками, ми клеїли на яблука очі. Дуже прикольна ідея для дітей.

Лицарські бої триватимуть до вечора. Згодом організатори оберуть переможців у кількох номінаціях. А кошти з продажу квитків та з ярмарку підуть на придбання зарядних станцій для наших захисників.