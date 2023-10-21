Безпілотників у ворога в рази більше.

Понад сотня бойових зіткнень. По всій лінії фронту. Росіяни намагаються оточити Авдіївку. Там тривають ворожі штурми. Важки бої тривають неподалік Мар'їнки та Бахмуту. Окупанти намагаються повернути втрачені позиції.

Понад 20 атак на Куп'янському напрямку. У планах ворога захопити Синьківку. Росіяни не припиняють спробу прорватись до Куп'янська. Навіть попри негоду, брудні й шалені втрати вони продовжують штурми наших позицій. Наші оборонці руйнують плани ворога.

Про звитягу українських воїнів, їхню витримку та професіоналізм - в репортажі нашого воєнкора Станіслава Кухарчука.

Ніч! На передовій це час переміщень прихованих від ворога суцільною темрявою. Ледве сіріє і з безпілотників фронт мов на долоні, і тил мов на долоні - від дрона нічого не приховаєш.

На цих кадрах черговий невдалий штурм росіян під Куп'янськом. Попри шалені втрати, вони продовжують рватися до міста. Наша оборона героїчно тримається, але сам Куп'янськ потерпає від цілодобових нальотів ворожої авіації та ракетних ударів.

Так зенітники 32 бригади намагаються зв'язатись з позицією побратимів. РЕБами росіяни глушать не тільки зв'язок, а й наші дрони. І це передвісник чергового штурму, який росіяни обов'язково корегуватимуть з неба.

Зенітники уважно спостерігають за небом. Головна задача цих хлопців не пропустити ворожі безпілотники у наш тил. Емоційно командир розрахунку ділиться з побратимами враженнями про вчорашнє чергування.

Утім розвідувальні БПЛА не єдина ціль зенітників. Ці уламки - все що залишилось від російських ударних дронів "Ланцет". Напередодні вони полювали на нашу артилерію, але самі стали здобиччю для зенітників 32 бригади. Абсурдні й вульгарні написи на обломках фюзеляжів дуже влучно характеризують їх власників.

Командир зенітної батареї Ярослав каже, росіяни такі зухвалі, адже знають, що поки переважають у небі над Куп'янськом. Безпілотників у ворога в рази більше. І це велика проблема для наших оборонців.

Ярослав - офіцер 32 ОМБР:

Повітряних цілей за день десь по 15. Позавчора збили три штуки "Ланцетів".

Цілей чимало, тому бойове чергування на позиціях зенітників цілодобове. Ледве у зоні досяжності з'являється ворожий дрон по ньому одразу відкривають вогонь.

Та повітряні цілі не єдині в переліку зенітного розрахунку. Час від часу хлопцям доводиться виїжджати на пряму наводку і працювати по ворожій піхоті. і ця задача вкрай ризикована і небезпечна.

Це кадри одного з таких виїздів - хлопців на ходу почав розстрілювати російський танк. Розрахунок вцілів лише дивом. Тоді Дмитро отримав легке уламкове поранення в ногу, але офіцер тішиться - той виїзд врятував не одне життя наших піхотинців.

Дмитро - офіцер 32 ОМБР:

Буває ця необхідність, тому що коли йдуть на штурм, то наша стрільба по позиціях допомагає зупинити цей штурм. Вони дуже хочуть захопити Куп'янськ.

І задача хлопців не дати росіянам це зробити.