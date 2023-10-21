Усик та Ф'юрі попередньо узгодили дату поєдинку [ Редагувати ]
Чемпіон WBC в надважкій вазі Тайсон Ф’юрі та володар титулів WBA, WBO, IBO та IBF українець Олександр Усик попередньо узгодили дату проведення поєдинку.
Про це повідомляє менеджер Ф'юрі Спенсер Браун.
Боксери Ф’юрі та Усик домовились провести бій вже 23 грудня цього року.
Зауважимо, що на кону стоятиме звання абсолютного чемпіона світу.
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