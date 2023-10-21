Триває операція Сил оборони Ізраїлю проти ХАМАСу. А от чи позначиться ситуація в Ізраїлі на можливості України вести війну проти російських окупантів? Деякі ЗМІ вже повідомили, посилаючись на свої джерела, що США передають ЦАХАЛу снаряди, призначені Україні.

А Німеччина нібито орієнтуватися перш за все на ізраїльські військові запити. Тож, чи вистачить арсеналу союзників усім? Розбиралася Ольга Жидецька.

Пентагон планує передати Ізраїлю десятки тисяч 155-міліметрових снарядів, які призначалися для України. З таким заголовком вийшла стаття в американському виданні Axios.

У ній, з посиланням на ізраїльських чиновників, йдеться, що Міноборони країни терміново просить у Вашингтону артилерійські набої, для підготовки наземної операції в Газі та можливого конфлікту з Хізбаллою на кордоні з Ліваном. Та на Україну це не має вплинути.

На думку американських офіційних осіб, передача Ізраїлю снарядів, що призначалися Україні, не вплине безпосередньо на здатність України воювати з російськими військами.

Поряд з цією інформацією з'явилося ще одне повідомлення. Надати озброєння для Ізраїлю пріорітет і для Німеччини.

Усі комерційні військові запити країни задовольнятимуть у першу чергу. Тож чи означає це - що допомога Україні відходить на другий план? Поки що причин для хвилювань експерти не бачать.

Кір Джайлз, старший консультант з питань Росії в Королівському інституті міжнародних відносин:

Криза між Ізраїлем і ХАМАСом викликала побоювання щодо розфокусування уваги, і ми бачимо певні ознаки цього. Але остання промова президента Байдена свідчить, що Сполучені Штати не змінюють позиції й не буде негайних перебоїв з потоком допомоги України.

Джастін Бронк, аналітик Королівського інституту оборонних досліджень RUSI:

Ізраїль не дуже покладається на збройні системи європейського виробництва. Він використовує головно американську зброю. І щодо Німеччини, думаю, це частина політики цієї країни, яка має свою історію, зокрема через Голокост.

На підтвердження цьому Джо Байден напередодні подав до Конгресу загальний пакет допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню на 106 мільярдів доларів, 60 з них - нашій країні.

А Німеччина оголосила про передачу чергової партії озброєння ЗСУ. Та от чи вистачить боєприпасів і для нас, і для Ізраїлю?

Бо і США, і Європа заявляли про скорочення запасів найбільш затребуваних калібрів. У цьому питанні багато чого залежить від розвитку подій на Близькому Сході.

Ніл Мелвін, директор відділу досліджень міжнародної безпеки RUSI:

Є кілька моментів, які важливі для розуміння. Чи конфлікт буде відносно стриманим і тиск не триватиме довго, чи він посилиться через залучення Хізбалли в Лівані й відкриття другого фронту, можливо залучення інших гравців. У такому разі тиск на збройні постачання зі Сполучених Штатів для Ізраїлю зростатиме, і це вплине на постачання для України.

Джастін Бронк, аналітик Королівського інституту оборонних досліджень RUSI:

Зараз потреба в боєприпасах, які США постачають Ізраїлю, практично не перетинаються із запитами України. Зокрема керовані авіабомби "Джейдам" на тисячу-дві тисячі фунтів, українські сили фактично не застосовують. Але якщо наземна операція в Газі розвиватиметься і вимагатиме 155-міліметрових набоїв для артилерії, виникне значна накладка.

Для України це може поставити під загрозу успіх контрнаступу, бо наші Збройні сили критично залежать від постачань артилерійських набоїв. На Заході вже намагаються наростити випуск боєприпасів необхідних калібрів.

Однак чи вдасться це зробити на достатньому рівні - відповіді поки немає.