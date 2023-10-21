Міжнародний кінофестиваль "Молодість" сьогодні стартує у Києві. Цього року він повертається до повноцінного формату і триватиме 8 днів. Які новинки кіно та зіркові гості чекають на глядачів - знає наша Ніна Коломієць.

У київському кінотеатрі "Краків" триває церемонія відкриття 52 кінофестивалю "Молодість". Цього року обійшлося без червоної доріжки та зайвої помпезності.

Втім навіть під час війни в Україні організатори фестивалю, який за півстоліття існування вже став одним із найбільших кінооглядів у Східній Європі, не зраджують своєї основної мети - це підтримка і розвиток молодого професійного кіно. Тому вже традиційно у програмі представлені як короткометражки, так і повний метр дебютантів з усього світу. Особисто представити свої фільми приїхали режисери з Італії, Франції, Німеччини. Окрема увага - звісно, фільмам, створеним українцями та на території України.

Андрій Халпахчі, генеральний директор Київського міжнародного кінофестивалю "Молодість":

Ми хочемо показати, що культурне життя в Україні триває...

Найкращі фільми у кожній категорії фестивалю обиратиме міжнародне журі. Це фахівці кіновиробництва з України, Німеччини, Греції, Болгарії, Італії, Португалії та США.

Камен Балканскі, голова журі Київського міжнародного кінофестивалю "Молодість" (Болгарія):

Я очікую прекрасних фільмів. Історії з нашого повсякденного життя, картини про кохання, посмішки. Головний критерій для нас - це якість сценарію, режисерської роботи, картинки. Оцінюватимемо все, що робить фільм фільмом. Бо ми знаємо, як складно творити кіно у наші часи.

Переможці міжнародного, документального та дитячого конкурсів, які проходитимуть у рамках кінофестивалю "Молодість", отримають грошовий приз - 2 тисячі доларів, а також золоту статуетку "Скіфський олень". Володаря гран-прі чекає нагорода у 5 тисяч доларів.

Фестиваль триватиме до 29 жовтня. Покази проходитимуть у столичному кінотеатрі "Жовтень". Тож кожен охочий ще може долучитися до однієї з головних кіноподій України.