У Києві стартував Міжнародний кінофестиваль "Молодість" [ Редагувати ]
Міжнародний кінофестиваль "Молодість" сьогодні стартує у Києві. Цього року він повертається до повноцінного формату і триватиме 8 днів. Які новинки кіно та зіркові гості чекають на глядачів - знає наша Ніна Коломієць.
У київському кінотеатрі "Краків" триває церемонія відкриття 52 кінофестивалю "Молодість". Цього року обійшлося без червоної доріжки та зайвої помпезності.
Втім навіть під час війни в Україні організатори фестивалю, який за півстоліття існування вже став одним із найбільших кінооглядів у Східній Європі, не зраджують своєї основної мети - це підтримка і розвиток молодого професійного кіно. Тому вже традиційно у програмі представлені як короткометражки, так і повний метр дебютантів з усього світу. Особисто представити свої фільми приїхали режисери з Італії, Франції, Німеччини. Окрема увага - звісно, фільмам, створеним українцями та на території України.
Андрій Халпахчі, генеральний директор Київського міжнародного кінофестивалю "Молодість":
Ми хочемо показати, що культурне життя в Україні триває...
Найкращі фільми у кожній категорії фестивалю обиратиме міжнародне журі. Це фахівці кіновиробництва з України, Німеччини, Греції, Болгарії, Італії, Португалії та США.
Камен Балканскі, голова журі Київського міжнародного кінофестивалю "Молодість" (Болгарія):
Я очікую прекрасних фільмів. Історії з нашого повсякденного життя, картини про кохання, посмішки. Головний критерій для нас - це якість сценарію, режисерської роботи, картинки. Оцінюватимемо все, що робить фільм фільмом. Бо ми знаємо, як складно творити кіно у наші часи.
Переможці міжнародного, документального та дитячого конкурсів, які проходитимуть у рамках кінофестивалю "Молодість", отримають грошовий приз - 2 тисячі доларів, а також золоту статуетку "Скіфський олень". Володаря гран-прі чекає нагорода у 5 тисяч доларів.
Фестиваль триватиме до 29 жовтня. Покази проходитимуть у столичному кінотеатрі "Жовтень". Тож кожен охочий ще може долучитися до однієї з головних кіноподій України.
по темі
Мета - ближче познайомити німців з нашою країною. Захід відвідала і перша леді Німеччини - дружина президента Франка-Вальтера Штайнмайєра. Тетяна Логунова розкаже більше.
У столиці презентували виставку артоб'єктів, створених зі знищеної нашими захисниками російської зброї. Вироби виставили на продаж. Усі зібрані кошти направлять на допомогу нашим захисникам.
Вона присвячена боям за місто-фортецю. Більше про нову експозицію - розкажуть мої колеги.
Чи позначиться ситуація в Ізраїлі на можливості України вести війну проти російських окупантів? Чи вистачить арсеналу союзників усім?
Центрів трансплантології в регіонах критично не вистачає. Що необхідно, аби їх мережа розрослася і що таке дозвіл на посмертну пересадку органів?