Україна готує новий саміт Кримської платформи [ Редагувати ]
Україна готує новий саміт Кримської платформи. Він відбудеться в Чехії.
Про це заявив президент Володимир Зеленський.
"Готуємося до нового саміту нашої Кримської платформи - парламентського рівня Кримської платформи. Кількість учасників дуже серйозна", - заявив він.
За словами Зеленського, саміт відбудеться в Чехії.
"Я вдячний усім у світі, хто долучився і готовий разом із нами на рівні парламентської дипломатії працювати заради безпеки, заради миру в усій Європі, без жодних винятків для будь-яких частин нашого континенту", - додав він.
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