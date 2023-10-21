В Україні втричі збільшили термін дії електронного рецепту [ Редагувати ]
Термін дії електронних рецептів на ліки, які пацієнт купує за власний кошт, збільшили до 90 календарних днів.
У відомстві зазначають, що продовження терміну дії електронних рецептів дозволить пацієнтам не лише рідше відвідувати лікаря, щоб відновити дію рецепту, а й зручніше погашати е-рецепт.
У МОЗ нагадують, що термін дії рецептів на наркотичні ліки залишається 10 днів, а на ліки, які підлягають реімбурсації або відпускаються на пільгових умовах, або екстемпоральні лікарські засоби - 30 календарних днів.
Варто зауважити, що раніше е-рецепт на ліки, які пацієнт купує за власний кошт, становив 30 днів.
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