У Харкові пролунали вибухи у суботу ввечері, 21 жовтня. Російські загарбники завдають по місту ракетних ударів.

"Харків чує вибухи. Місто атакують ворожі ракети", - написав Ігор Терехов.

В то й же час Повітряні сили ЗСУ повідомили, що в Харківській області оголошена загроза застосування балістичного озброєння.

В свою чергу голова Харківської ОВА Олег Синєгубов закликав жителів регіону знаходитися в укриттях.

"До уваги жителів Харкова та області: окупанти завдають ударів. Перебувайте в укриттях", - заявив він.