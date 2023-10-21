Окупанти обстрілюють Харків [ Редагувати ]
У Харкові пролунали вибухи у суботу ввечері, 21 жовтня. Російські загарбники завдають по місту ракетних ударів.
"Харків чує вибухи. Місто атакують ворожі ракети", - написав Ігор Терехов.
В то й же час Повітряні сили ЗСУ повідомили, що в Харківській області оголошена загроза застосування балістичного озброєння.
В свою чергу голова Харківської ОВА Олег Синєгубов закликав жителів регіону знаходитися в укриттях.
"До уваги жителів Харкова та області: окупанти завдають ударів. Перебувайте в укриттях", - заявив він.
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