Ситуація на Запорізькій АЕС погіршується - Міненергетики [ Редагувати ]
Ситуація на Запорізькій атомній електростанції останнім часом лише погіршується.
Про це заявив міністр енергетики України Герман Галущенко в ефірі телемарафону "Єдині новини".
Галущенко нагадав, що станція вже понад рік не працює. Він також пояснив, що Україна постачає на ЗАЕС електроенергію, щоб забезпечити функціонування систем безпеки.
"Але це ж об'єкт атомної генерації. І там потрібно проводити відповідні роботи щодо підтримання стану устаткування. Ці роботи не проводяться. Ситуація називається деградацією устаткування", - наголосив міністр.
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