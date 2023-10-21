Ситуація на Запорізькій атомній електростанції останнім часом лише погіршується.

Про це заявив міністр енергетики України Герман Галущенко в ефірі телемарафону "Єдині новини".

Галущенко нагадав, що станція вже понад рік не працює. Він також пояснив, що Україна постачає на ЗАЕС електроенергію, щоб забезпечити функціонування систем безпеки.

"Але це ж об'єкт атомної генерації. І там потрібно проводити відповідні роботи щодо підтримання стану устаткування. Ці роботи не проводяться. Ситуація називається деградацією устаткування", - наголосив міністр.