Удар по терміналу "Нової пошти" в Харкові: що відомо про постраждалих [ Редагувати ]
У суботу, 21 жовтня, унаслідок удару окупантів по терміналу «Нової пошти» у Харківському районі 6 людей загинули, вже 14 осіб госпіталізували із пораненнями.
"Серед постраждалих є люди у тяжкому стані. Медики надають всю необхідну допомогу. Профільні служби продовжують працювати на місці та ліквідовувати наслідки. Це виключно цивільний об‘єкт, росіяни вчинили черговий терор проти мирного населення Харківщини!", - зазначив у своєму Telegram голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.
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