Українські силові структури продовжують активно забезпечувати оборону на сході та півдні країни, а також вести наступальні операції на Мелітопольському та Бахмутському напрямках. Протягом останньої доби, було зафіксовано приблизно 80 бойових зіткнень.

За інформацією, яка надійшла від Генерального штабу Збройних Сил України у соціальній мережі Facebook, противник вдався до цинічних ракетних ударів по цивільній інфраструктурі. Цього разу об'єктом став термінал служби "Нова пошта" в Харківській області. В результаті атаки загинуло 6 осіб, а ще 16 отримали поранення.

Підсумковий аналіз минулої доби свідчить про інтенсивний обстріл та атаки від сторони російських збройних формувань. Загалом, ворог завдав 6 ракетних ударів та 53 авіаційних атаки, а також провів 54 обстріли з реактивних систем залпового вогню, спрямовуючи їх на позиції українських військ та населені пункти.

Результатом таких російських терористичних акцій стали жертви серед цивільного населення, є загиблі та поранені. Було завдано збитків житловим будинкам та інфраструктурі, які використовують мирні мешканці. Незважаючи на намагання українських військ відстояти свої позиції, ворог продовжує здійснювати атаки на різних напрямках.

Крім того, в ніч наразі було зафіксовано ще один ракетно-авіаційний удар з боку російських окупантів, які використовували керовані авіаційні ракети Х-59, зенітні керовані ракети С-300 та 3 ударні безпілотники типу Shahed-136/131.

Силами та засобами протиповітряної оборони України було знищено одну керовану авіаційну ракету Х-59 та 3 "шахеди".

Об'єктами атаки були різні населені пункти та райони різних областей, включаючи Донецьку, Луганську, Запорізьку, Харківську, Херсонську область.

У зоні відповідальності Збройних Сил України на різних напрямках ведеться активне оборонне та наступальне військове дійство.

На Волинському та Поліському напрямках військова обстановка залишається без суттєвих змін, але збройні сили Росії мають певну присутність у прикордонних районах.

На Сіверському та Слобожанському напрямках, противник намагається заважати перекиданню українських військ на більш загрозливі напрямки. Російські силовики активно проводять диверсійні операції та збільшують щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.

На Куп'янському напрямку наші війська відбили більше 15 атак ворога в районах Синьківки, Іванівки (Харківська область) та Надії (Луганська область).

На Лиманському напрямку, Збройні Сили України відбили понад 10 атак в районах Білогорівки (Луганська область), Серебрянського лісу та Спірного (Донецька область).

На Бахмутському напрямку, українські війська відбили всі атаки ворога в районах населених пунктів Васюківка та Андріївка (Донецька область). Сили оборони України продовжують наступальні дії на південний захід від Бахмута (Донецька область), завдаючи значні втрати ворогу та закріплюючись на досягнутих позиціях.

На Авдіївському напрямку, противник намагається оточити Авдіївку, але українські війська встоють та завдають ворогу значних втрат. В різних районах, включаючи Кераміка, Авдіївку, Степове, Тоненьке та Первомайське (Донецька область), відбито понад 15 атак.

На Мар'їнському напрямку, ворог намагався провести штурм в районах Мар'їнки, Красногорівки та Поб'єди (Донецька область), але українські війська відбили понад 20 атак.

На Шахтарському та Запорізькому напрямках, українські захисники відбили всі атаки ворога в районах Пречистівки, Золотої Ниви, Старомайорського (Донецька область) та на північ від Приютного (Запорізька область).

Силами оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдаючи втрат окупаційним військам у живій силі та техніці, виснажуючи ворога вздовж всієї лінії фронту.

В зоні відповідальності Операції об'єднаних сил України "Одеса" на Херсонському напрямку, українські війська активно здійснюють контрбатарейну боротьбу, наносять удари по тилам ворога.

Щодо втрат противника:

Протягом минулої доби авіація Сил оборони України здійснила 12 ударів по районах концентрації особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділи ракетних військ завдали удари по 7 артилерійських систем, радіолокаційній станції, складах боєприпасів, зенітно-ракетному комплексу та 2 районах концентрації військової техніки та особового складу противника.

Ці дії свідчать про наступність і рішучість українських Збройних Сил у веденні операцій на сході країни та в боротьбі з агресором.

Нагадаємо, що у Харкові пролунали вибухи у суботу ввечері, 21 жовтня. Російські загарбники завдають по місту ракетних ударів.