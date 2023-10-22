За інформацією голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергія Лисака, вранці 22 жовтня в Дніпропетровській області протиповітряна оборона зуміла збити ворожу ракету. Бойові одиниці ППО "Схід" знищили російську ракету, що була спрямована на ціль. Додатково Лисак повідомив, що ніч у регіоні пройшла без подій.

В ніч на 22 жовтня у східних та південно-східних областях України було оголошено повітряну тривогу через загрозу ударів з боку "шахедів" та балістичних ракет. Безпілотники також пролетіли в центр України та, і згодом на захід.

Додатково була оголошена повторна тривога для Запорізької та Дніпропетровської областей через можливість ударів ракетами.

Ці події свідчать про напружену обстановку в регіоні та готовність українських військових захищати свою країну від потенційних загроз.

Нагадаємо, що у суботу, 21 жовтня, унаслідок удару окупантів по терміналу "Нової пошти" у Харківському районі 6 людей загинули, вже 14 осіб госпіталізували із пораненнями.