Над Дніпропетровською областю вночі збили ракету [ Редагувати ]
За інформацією голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергія Лисака, вранці 22 жовтня в Дніпропетровській області протиповітряна оборона зуміла збити ворожу ракету. Бойові одиниці ППО "Схід" знищили російську ракету, що була спрямована на ціль. Додатково Лисак повідомив, що ніч у регіоні пройшла без подій.
В ніч на 22 жовтня у східних та південно-східних областях України було оголошено повітряну тривогу через загрозу ударів з боку "шахедів" та балістичних ракет. Безпілотники також пролетіли в центр України та, і згодом на захід.
Додатково була оголошена повторна тривога для Запорізької та Дніпропетровської областей через можливість ударів ракетами.
Ці події свідчать про напружену обстановку в регіоні та готовність українських військових захищати свою країну від потенційних загроз.
Нагадаємо, що у суботу, 21 жовтня, унаслідок удару окупантів по терміналу "Нової пошти" у Харківському районі 6 людей загинули, вже 14 осіб госпіталізували із пораненнями.
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