Австралійський чоловічий журнал MAXIM опублікував свій рейтинг найгарячіших жінок 2023 року, і перше місце в цьому списку було віддано австралійській актрисі Марго Роббі. Важливо відзначити, що це вже другий рік поспіль, коли Марго Роббі очолює цей рейтинг, і вона вже чотири рази стала лідеркою у цій номінації.

Цей вибір був обґрунтований успіхами актриси в кінематографі в 2023 році, зокрема її роллю в гучному фільмі "Барбі", який вважається одним із найважливіших фільмів усіх часів. Головний редактор журналу MAXIM, Санті Пінтадо, прокоментував вибір Марго Роббі, зауваживши, що цей рік був вдалим для актриси завдяки її вражаючим досягненням в кіноіндустрії.

Таким чином, Марго Роббі продовжує радувати своїх прихильників і залишається однією із найвизнаніших та популярних актрис у світі розваг.

Конкуренцію Марго Роббі в рейтингу найгарячіших жінок 2023 року склали футболістка Сем Керр і співачка Дельта Гудрем.

Сем Керр посіла друге місце, а Дельта Гудрем стала третьою в цьому списку.

Марго Роббі славиться своєю акторською майстерністю та нагородами. У неї дві номінації на "Оскар", чотири "Золотих глобуси" і п'ять нагород Британської кіноакадемії. Вона також увійшла до списку 100 найвпливовіших людей світу за версією журналу Time у 2017 році та була визнана однією з найоплачуваніших актрис на планеті згідно з журналом Forbes у 2019 році.

Марго Роббі відома своєю роллю в таких фільмах, як "Бойфренд з майбутнього", "Тарзан. Легенда", "Загін самогубців", "Тоня проти всіх", "Барбі", "Дві королеви" і багатьма іншими.

У грудні 2016 року актриса вийшла заміж за британського помічника режисера Тома Акерлі, і зараз вони разом проживають у Венеції.

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