США розгортають додаткові системи ППО на Близькому Сході [ Редагувати ]
США прийняли рішення про розгортання додаткових систем протиракетної оборони на всій території Близького Сходу, відповідаючи на загострення ситуації в регіоні. Міністр оборони США Ллойд Остін повідомив про активацію батареї Термінальної високогірної зони оборони (THAAD) і додаткових батальйонів системи "Патріот" на різних місцях по всьому Близькому Сходу.
Причиною цього рішення є "нещодавня ескалація з боку Ірану та його проксі-сил", а також мета надати допомогу в захисті Ізраїлю. В рамках "планування на випадок надзвичайних ситуацій" міністр Остін також доручив невизначеній кількості додаткових сил США готуватися до можливого розгортання.
Ця дія покликана посилити протиракетний захист у регіоні та забезпечити стабільність у зв'язку зі зростанням напруги на Близькому Сході.
Нагадаємо, ракета, яка 18 жовтня потрапила в лікарню Аль-Ахлі в Газі, спричинивши загибель сотень людей, була випущена з палестинської території та збилася з курсу. Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заперечує прямий авіаудар по шпиталю "Аль-Ахлі" у Секторі Газа і свою причетність до цього. Тель-Авів на підтвердження цього опублікував кадри лікарні та перехоплену розмову бойовиків.
Речник ЦАХАЛу, контрадмірал Даніель Хагарі дав пресконференцію щодо удару по лікарні у Газі, де перебували сотні цивільних. За даними Ізраїлю, о 18:15 за місцевих часом ХАМАС запустив ракети по Ізраїлю, а о 18:59 "Ісламський джихад" випустив 10 ракет. В той самий час повідомили про вибухи поблизу лікарні "Аль-Ахлі".
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