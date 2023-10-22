У війні в Україні, на ранок неділі, 22 жовтня, росія понесла втрати у кількості 980 окупантів. Загальна кількість втрат російської армії від початку вторгнення становить 293 830 військових. Крім того, Збройні сили України знищили 18 танків і 19 бронетранспортерів.

Дані цієї статистики представлені Генштабом Збройних Сил України. Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 22 жовтня 2023 року оцінюються наступним чином:

особового складу ‒ близько 293830 (+980) осіб ліквідовано,

танків ‒ 5081 (+18) од,

бойових броньованих машин - 9631 (+19) од,

артилерійських систем - 7032 (+15) од,

РСЗВ - 825 (+3) од,

засоби ППО - 549 (+1) од,

літаків - 320 од,

гелікоптерів - 324 од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 5339 (+9),

крилаті ракети - 1535 од,

кораблі /катери - 20 од,

підводні човни - 1 од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 9404 (+13) од,

спеціальна техніка - 990 (+1).

Нагадаємо, що у Харкові пролунали вибухи у суботу ввечері, 21 жовтня. Російські загарбники завдають по місту ракетних ударів.