Втрати росії: Генштаб оновив дані [ Редагувати ]
У війні в Україні, на ранок неділі, 22 жовтня, росія понесла втрати у кількості 980 окупантів. Загальна кількість втрат російської армії від початку вторгнення становить 293 830 військових. Крім того, Збройні сили України знищили 18 танків і 19 бронетранспортерів.
Дані цієї статистики представлені Генштабом Збройних Сил України. Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 22 жовтня 2023 року оцінюються наступним чином:
- особового складу ‒ близько 293830 (+980) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 5081 (+18) од,
- бойових броньованих машин - 9631 (+19) од,
- артилерійських систем - 7032 (+15) од,
- РСЗВ - 825 (+3) од,
- засоби ППО - 549 (+1) од,
- літаків - 320 од,
- гелікоптерів - 324 од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 5339 (+9),
- крилаті ракети - 1535 од,
- кораблі /катери - 20 од,
- підводні човни - 1 од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 9404 (+13) од,
- спеціальна техніка - 990 (+1).
Нагадаємо, що у Харкові пролунали вибухи у суботу ввечері, 21 жовтня. Російські загарбники завдають по місту ракетних ударів.
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