В ніч на неділю, 22 жовтня, Сили протиповітряної оборони України збили шість ворожих дронів: три "Шахеди" і три "Ланцети". Також була збита російська ракета Х-59.

Цю інформацію повідомили Повітряні сили Збройних Сил України разом з протиповітряною обороною та іншими складовими сил оборони України.

Вони зафіксували знищення чотирьох повітряних цілей, включаючи одну керовану авіаційну ракету Х-59 та три ударні безпілотні літальні апарати "Shahed-136/131". Ударні БПЛА типу "Ланцет" були знищені на півдні країни.

За додатковою інформацією від військових, у ніч на 22 жовтня російські окупанти атакували Україну за допомогою ударних БПЛА, керованих авіаційними та зенітними ракетами. Було зафіксовано вісім пусків ракет С-300 із Бєлгородської області та ТОТ Донеччини.

Противник також використовував керовану авіаційну ракету Х-59 з літака Су-34, яка проникла в повітряний простір ТОТ Запорізької області. Два БПЛА невизначеного типу були запущені з північного напрямку, а три ударні БПЛА типу "Shahed-136/131" були відправлені з району мису Чауда (Крим).

Нагадаємо, що у суботу, 21 жовтня, унаслідок удару окупантів по терміналу "Нової пошти" у Харківському районі 6 людей загинули, вже 14 осіб госпіталізували із пораненнями.