Під час обстрілів Херсонської області ворог використав рекордну кількість авіабомб за добу. Інформацію про це надає керівник Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк під час телемарафону.

За її словами, ворожа тактична авіація активно застосовувалася під час обстрілів, і було зафіксовано продовжування бомбардувань, включаючи використання керованих авіабомб. Ці дії призвели до постраждалих серед мирного населення та нанесення шкоди інфраструктурі регіону.

За цю добу (від 7:00 до 7:00 ранку) було зафіксовано фактично рекордну кількість авіабомб - 36. По Херсонській області ворог випустив по 2-4 (авіабомби, - ред.) по одному населеному пункту. Для села, ви розумієте, це дуже велика потужність, руйнація кількох будинків одночасно, коли 500-килограмовий еквівалент тротилу вривається в землю, залишаючи багатометрові вирви.

Наталія Гуменюк заявила, що на жаль, існують дані про постраждалих, і наразі триває уточнення цієї інформації.

Водночас, вона наголосила, що ніч минула досить тривожно, оскільки були включені сигнали повітряної тривоги. Проте активності такого рівня, як раніше, у повітрі не зафіксовано, що може вказувати на те, що ситуація не була такою напруженою, як раніше в ночі.

Раніше ми писали про те, що окупанти вдарили по Херсонщині снарядом з "сюрпризом".