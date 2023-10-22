У неділю, 22 жовтня, о 00:30, у Києві на блокпосту, при в'їзді до столиці, автомобіль наїхав на військовослужбовця. На жаль, інцидент обернувся смертю для військового. Про це повідомили в пресслужбі столичної поліції.

Аварія сталась на Броварському проспекті.

Як стало попередньо відомо, водій, керуючи автомобілем "Хонда", рухався по автодорозі М-01 в напрямку Броварського проспекту у другій смузі для руху з трьох наявних, в умовах туману попереду побачив вантажний автомобіль та здійснив різке гальмування. У подальшому не впорався з керуванням та виїхав у крайню праву смугу для руху, де здійснив наїзд на військовослужбовця, 1976 року народження, якій ніс службу на блокпосту. Від отриманих травм потерпілий помер на місці події.

Водія легковика затримали – прилад "Драгер" показав, що на момент вчинення автопригоди водій, 1978 року народження, перебував у тверезому стані.

За фактом смертельної ДТП відкрито кримінальне провадження.

Нагадаємо, 15 жовтня у Миколаївській області сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої загинули дві людини, а ще дві отримали травми.