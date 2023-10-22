Смертельна ДТП на блокпосту: на в'їзді до Києва знову збили військового [ Редагувати ]
У неділю, 22 жовтня, о 00:30, у Києві на блокпосту, при в'їзді до столиці, автомобіль наїхав на військовослужбовця. На жаль, інцидент обернувся смертю для військового. Про це повідомили в пресслужбі столичної поліції.
Аварія сталась на Броварському проспекті.
Як стало попередньо відомо, водій, керуючи автомобілем "Хонда", рухався по автодорозі М-01 в напрямку Броварського проспекту у другій смузі для руху з трьох наявних, в умовах туману попереду побачив вантажний автомобіль та здійснив різке гальмування. У подальшому не впорався з керуванням та виїхав у крайню праву смугу для руху, де здійснив наїзд на військовослужбовця, 1976 року народження, якій ніс службу на блокпосту. Від отриманих травм потерпілий помер на місці події.
Водія легковика затримали – прилад "Драгер" показав, що на момент вчинення автопригоди водій, 1978 року народження, перебував у тверезому стані.
За фактом смертельної ДТП відкрито кримінальне провадження.
Нагадаємо, 15 жовтня у Миколаївській області сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої загинули дві людини, а ще дві отримали травми.
по темі
15 жовтня у Миколаївській області сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої загинули дві людини, а ще дві отримали травми
Трагічна подія сталася в селі Багатир, Донецька область, де внаслідок російської атаки 11-річний хлопчик загинув, його 31-річна мати та 6-річний брат отримали численні поранення
У Львівській області сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода біля міста Буськ у Золочівському районі
У Києві буде обмежено доступ до укриттів, розташованих у дошкільних закладах, для сторонніх осіб під час роботи цих закладів
Трагедія, що розгорнулася на фестивалі миру в населеному пункті Рейм на кордоні Ізраїлю та Сектора Газа, є справжньою катастрофою, яка стала свідченням страшного військового конфлікту в цьому регіоні