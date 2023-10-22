Окупанти знову перекрили Кримський міст: що відомо [ Редагувати ]
У неділю вранці, 22 жовтня, російські окупанти оголосили про тимчасове перекриття Кримського мосту. Інформація про це надійшла від російських джерел, таких як "РИА Новости" та "Крим. Реалії".
Зазвичай росіяни не повідомляють причину перекриття мосту.
Варто відзначити, що можливим поштовхом для цього стало зростання напруженості в регіоні, включаючи звуки, які схожі на пуски реактивних бомбометів, які спостерігав кореспондент українських ЗМІ.
Раніше ми писали про те, як російські загарбники оголосили тривогу в тимчасово окупованому Севастополі. Після цього у місті пролунали вибухи.
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