Ізраїль вдарив по підземеллях на території мечеті, де ХАМАС готував теракти [ Редагувати ]
Армія оборони Ізраїля (ЦАХАЛ) заявила, що вдарила по підземеллях у мечеті Аль-Ансар міста Дженін. Бойовики ХАМАС використовували їх для підготовки нових атак.
Про це повідомляє пресслужба ЦАХАЛ.
ЦАХАЛ зазначає, що ізраїльські військові влітку 2023 року здійснили рейд на мечеть Аль-Ансар під час великої операції в Дженіні. Тоді виявили, що бойовики ХАМАС певний час жили у підземних тунелях.
За даними Ізраїлю, бойовики використовували будівлю як базу для планування й здійснення атак. Під мечеттю знаходився терористичний осередок бойовиків ХАМАС та "Ісламського джихаду", які, за словами ЦАХАЛ, несуть відповідальність за організацію кількох терористичних атак останніми місяцями і готувалися вчинити теракт найближчим часом.
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