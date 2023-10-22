Армія оборони Ізраїля (ЦАХАЛ) заявила, що вдарила по підземеллях у мечеті Аль-Ансар міста Дженін. Бойовики ХАМАС використовували їх для підготовки нових атак.

Про це повідомляє пресслужба ЦАХАЛ.

ЦАХАЛ зазначає, що ізраїльські військові влітку 2023 року здійснили рейд на мечеть Аль-Ансар під час великої операції в Дженіні. Тоді виявили, що бойовики ХАМАС певний час жили у підземних тунелях.

За даними Ізраїлю, бойовики використовували будівлю як базу для планування й здійснення атак. Під мечеттю знаходився терористичний осередок бойовиків ХАМАС та "Ісламського джихаду", які, за словами ЦАХАЛ, несуть відповідальність за організацію кількох терористичних атак останніми місяцями і готувалися вчинити теракт найближчим часом.