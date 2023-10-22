Фото: на блокпості біля Києва на смерть збили військового

Водій автомобіля Honda, який на смерть збив військового на блокпості на в'їзді в Київ у ніч на неділю, 22 жовтня, виявився адвокатом.

"Уночі 22 жовтня в Дніпровському районі міста Києва 45-річний приватний адвокат, керуючи автомобілем Honda, на блок-посту скоїв наїзд на 47-річного військовослужбовця ДФТГ (добровольче формування територіальної громади, - ред.). У результаті пригоди військовослужбовець загинув", - розповіло виданню джерело.