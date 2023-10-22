У Держприкордонслужбі розповіли, де найчастіше фіксують ворожі ДРГ [ Редагувати ]
Найбільше російських диверсантів фіксують прикордонники на кордоні України у Сумській області. Рідше - на кордоні Харківської та Чернігівської областей.
Про це повідомляє речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко під час телемарафону.
"Найбільше таких випадків (спроб ДРГ росіян прорвати кордон, - ред.) фіксується на кордоні з Росією - в межах Сумської області, періодично в межах Харківської області, за останній час менше по Чернігівській області. Власне ДРГ - це ті групи, які намагаються викрити місця розташування Сил оборони України, де знаходяться підрозділи і ДПСУ, ЗСУ, Нацгвардії", - розповів він.
Речник ДПСУ зазначив, що ДРГ є загрозою і для місцевих мешканців.
"Адже диверсанти відкривають огонь по автівкам, які рухаються в прикордонні. Вони не розбирають чи це військові чи цивільні", - пояснив він.
Крім того, за словами Демченка, ситуація по кордону з Білоруссю залишається контрольованою.
"Там не відбувається ні спроб проникнення ДРГ, ні нагнітання ситуації. Бо поряд нашого кордону ми не фіксуємо переміщення ні техніки, ні особового складу будь-яких підрозділів", - додав він.
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