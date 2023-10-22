Рф перекидає нові сили на Таврійський напрямок [ Редагувати ]
Через великі втрати на Таврійському напрямку, окупанти стягують туди нові резерви з території рф. При цьому, новоприбулі загарбники не орієнтуються не тільки на полі бою, а навіть на місцевості.
Про це заявив речник Таврійського напрямку Олександр Штупун в ефірі телемарафону.
"У зв’язку з величезними втратами під час бойових дій, саме у особовому складі, фіксується прибуття військовослужбовців безпосередньо з Російської Федерації", - каже він.
За словами спікера, як результат, почастішали випадки, коли ворог не орієнтується на місцевості і на полі бою.
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