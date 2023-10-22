Україна підтвердила депортацію 20 тисяч дітей, але реальна цифра більша - Зеленський [ Редагувати ]
Україна підтвердила, що росіяни незаконно депортували 20 тисяч українських дітей. Проте реальна цифра набагато більша.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський.
Глава держави зробив відповідну заяву під час телефонної розмови з еміром Катару шейхом Тамімом бін Хамадом Аль Тані. Зеленський відзначив роль Катару у поверненні незаконно депортованих українських дітей.
"Тільки те, що ми можемо підтвердити документально, - це близько 20 тисяч викрадених дітей. Це страшна цифра, але реальна ще більша. Тому нам потрібно продовжувати цей трек. Ми готові до подальшої координації та співпраці", - сказав президент.
Зеленський також подякував Катару за гуманітарну підтримку та 100 млн доларів, виділених на зміцнення енергетики, лікарень і т.п.
Лідери також обговорили ситуацію на Близькому Сході. Зеленський наголосив, що попри глобальні виклики, участь країн Затоки дуже важлива для реалізації української формули миру.
по темі
Через великі втрати на Таврійському напрямку, окупанти стягують туди нові резерви з території рф. При цьому, новоприбулі загарбники не орієнтуються не тільки на полі бою, а навіть на місцевості
Україна готує новий саміт Кримської платформи
Президенти обговорили війну в Україні
Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден запросив у Конгресу узгодження бюджету для допомоги Україні та Ізраїлю
Перекидання російських винищувачів МіГ-31 до Севастополя не означає, що Крим стане новим постійним місцем дислокації для цих літаків