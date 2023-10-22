Обстріл терміналу "Нової пошти" під Харковом: кількість постраждалих зросла [ Редагувати ]
Кількість постраждалих через внаслідок обстрілу терміналу "Нової пошти" під Харковом збільшилася. Поранення отримали 17 осіб.
Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура в Telegram.
"Станом на зараз кількість потерпілих збільшилась до 17. Ще один працівник підприємства отримав осколкові поранення", - йдеться у повідомленні.
Постраждалому надали медичну допомогу. Від госпіталізації він відмовився.
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