Махачев нокаутував Волкановскі, а Чимаєв здолав Усмана на UFC 294 (відео) [ Редагувати ]
Дагестанець Іслам Махачев переміг австралійця Олександра Волкановскі у головному бої UFC 294 в Абу-Дабі. Таким чином він захистив титул чемпіона UFC у легкій вазі (до 70 кг). Поєдинок завершився нокаутом у першому раунді.
Це був уже другий поєдинок Махачова з Волкановскі.
31-річний Махачев вдруге захистив титул чемпіона UFC у легкій вазі. У лютому на турнірі в Австралії він переміг Волкановскі одноголосним рішенням суддів.
Спочатку суперником дагестанця на турнірі в Абу-Дабі мав стати Чарльз Олівейра, однак 11 жовтня стало відомо, що бразилець не зможе вийти в октагон через травму.
На рахунку Махачева тепер 25 перемог та одна поразка. У 35-річного Волкановські - 26 перемог та 3 поразки.
Махачев нокаутував Волкановскі
У другому за значимістю бою турніру в Абу-Дабі зійшлися чеченець Хамзат Чимаєв і Камару Усман (до 84 кг) - спаринг-партнери сина глави Чечні Адама Кадирова.
На рахунку 29-річного Чимаєва тепер 13 перемог та жодної поразки. Він уперше провів бій від ОАЕ, раніше виступав під прапором Швеції.
Після своєї перемоги Чимаєв звернувся до Рамзана Кадирова з проханням дозволити йому поїхати "битися за Палестину":
Если ты благословишь, я в первых рядах готов уехать в Палестину. Я хотел бы пойти и умереть за своих братьев-мусульман.
У свою чергу Кадиров заявив, що слова бійця "гідні поваги":
Трогательной получилась и победная речь Хамзата. Он особо выделил Палестину и, находясь в эпицентре внимания всего спортивного мира, решительно осудил насилие в отношении жителей сектора Газа. Хамзат тем самым показал, насколько сильно болит за братский палестинский народ его сердце истинного мусульманина.
Хамзат Чимаєв
Нагадаємо, UFC дозволив бійцям виходити в октагон з національними прапорами.
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