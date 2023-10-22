Дагестанець Іслам Махачев переміг австралійця Олександра Волкановскі у головному бої UFC 294 в Абу-Дабі. Таким чином він захистив титул чемпіона UFC у легкій вазі (до 70 кг). Поєдинок завершився нокаутом у першому раунді.

Це був уже другий поєдинок Махачова з Волкановскі.

31-річний Махачев вдруге захистив титул чемпіона UFC у легкій вазі. У лютому на турнірі в Австралії він переміг Волкановскі одноголосним рішенням суддів.

Спочатку суперником дагестанця на турнірі в Абу-Дабі мав стати Чарльз Олівейра, однак 11 жовтня стало відомо, що бразилець не зможе вийти в октагон через травму.

На рахунку Махачева тепер 25 перемог та одна поразка. У 35-річного Волкановські - 26 перемог та 3 поразки.

Махачев нокаутував Волкановскі

У другому за значимістю бою турніру в Абу-Дабі зійшлися чеченець Хамзат Чимаєв і Камару Усман (до 84 кг) - спаринг-партнери сина глави Чечні Адама Кадирова.

На рахунку 29-річного Чимаєва тепер 13 перемог та жодної поразки. Він уперше провів бій від ОАЕ, раніше виступав під прапором Швеції.

Після своєї перемоги Чимаєв звернувся до Рамзана Кадирова з проханням дозволити йому поїхати "битися за Палестину":

Если ты благословишь, я в первых рядах готов уехать в Палестину. Я хотел бы пойти и умереть за своих братьев-мусульман.

У свою чергу Кадиров заявив, що слова бійця "гідні поваги":

Трогательной получилась и победная речь Хамзата. Он особо выделил Палестину и, находясь в эпицентре внимания всего спортивного мира, решительно осудил насилие в отношении жителей сектора Газа. Хамзат тем самым показал, насколько сильно болит за братский палестинский народ его сердце истинного мусульманина.

Хамзат Чимаєв

Нагадаємо, UFC дозволив бійцям виходити в октагон з національними прапорами.