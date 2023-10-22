Вадим Столар: Проєкт "++ для ЗСУ" був створений для того, щоб допомагати захисникам найбільш ефективно

З осені минулого року Вадим Столар та його команда об’єднали всі зусилля з підтримки українських військових у надпроєкт, який було названо "++ для ЗСУ"