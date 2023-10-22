Читачі "Подробиць" придбали позашляховик для бійців 32 бригади [ Редагувати ]
Завдяки вам ми зробили це! Позашляховик для бійців 32 бригади куплено і передано військовим!
Тепер команда "Подробиць" спільно з Черкаськими волонтерами продовжує ще один збір на дрони з тепловізійними камерами для 28 бригади імені Лицарів зимового походу, та 67 бригади ДУК.
Наближаємо перемогу разом!
Волонтер Ірина Апілат:
- № картки: 5168745606006408
- PayPal [email protected]
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