У Детройті вбили голову опікунської ради синагоги імені Ісаака Агрі Саманту Уолл. Про це повідомляє CNN.

Тіло 40-річної Уолл з численними ножовими пораненнями знайшли неподалік її будинку вранці 21 жовтня. У поліції уточнили, що на Уолл напали в її оселі, після чого вона, мабуть, змогла вийти на вулицю. На це вказує, зокрема, кривавий слід, що веде до будинку.

Правоохоронні органи не повідомляли про наявність підозрюваних у цій справі. CNN уточнює, що до розслідування залучили поліцію штату та ФБР.

Глава поліції Детройта Джеймс Вайт закликав громадськість зберігати терпіння: "Важливо не робити жодних висновків доти, доки не будуть розглянуті всі факти".

Як пише The Guardian, Уолл очолила опікунську раду синагоги у 2022 році. Як випливає із заяв місцевих політиків, вона не лише була релігійним лідером, а й брала активну участь у громадському житті. Зокрема, вона брала участь у виборчих кампаніях і була радником низки політиків-демократів, зокрема члена Палати представників від Демократичної партії, яка представляє Детройт, Еліссою Слоткін.

Також Уолл була засновником мусульмансько-єврейського форуму Детройта і працювала над налагодженням взаєморозуміння між єврейською та мусульманською громадами міста.

Саманта Уолл

Синагога, яку очолювала Уолл, була заснована у 1921 році. Це єдина синагога в межах міста Детройта.