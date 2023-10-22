Співробітники ОМОНу забрали мусульман з п'ятничної молитви у мечеті підмосковних Котельників і відвезли їх до військкомату.

Про це повідомив в Instagram фіналіст шоу "Перепой звезду" на "Першому каналі" 26-річний Мамут Усеїнов, який опинився серед затриманих.

Я был в мечети на пятничной молитве, и после того, как все закончилось, меня забрал ОМОН в военкомат, город Люберцы, там я прошел медкомиссию, и затем нас отправили на распределение в город Балашиху.

Співак повідомив, що відмовився підписувати документи та кудись їхати. Після цього його та ще кількох людей залишили в казармі до сьогодні, 22 жовтня, і сказали чекати на співробітників Слідчого комітету. Останню історію в Instagram артиста було опубліковано вчора ввечері.

За інформацією Telegram-каналу Baza, Мамут Усеїнов отримав паспорт рф у 2014 році в окупованому Криму. За словами артиста, він не проходив військову службу за станом здоров'я, а у травні йому прийшов повістка.

У вересні йому провели операцію, про що він повідомив комісаріат, заявив артист. Мамут Усеїнов взяв участь у другому випуску музичного шоу "Перепой звезду". Його показали 15 жовтня цього року на російському "Первому каналі".