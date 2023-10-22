У мережі опублікували відео ракетного удару з середини терміналу "Нової пошти" [ Редагувати ]
"Нова пошта" опублікувала у Twitter відео останніх секунд перед влучанням російської ракети у відділення на Харківщині.
Останні секунди життя наші колеги провели, допомагаючи - сортуючи посилки з ліками та гуманітарною допомогою для мирних жителів, що постраждали від війни. Росія зруйнувала цивільну будівлю і має бути засуджена за воєнні злочини. Будь ласка, розповсюдьте інформацію #RussiaIsATerroristState
Our colleagues spent their last seconds alive helping - sorting parcels with medicine and humanitarian aid for the civilian suffering from the war. The russia destroyed a civilian building and should be convicted of war crimes. Please, spread the word #RussiaIsATerroristState pic.twitter.com/2GkIlE2FRp— Нова пошта (@NP_official_ua) October 22, 2023
Більший уривок з середину термінала "Нової пошти" опублікували Telegram-канали.
Нагадаємо, ввечері 21 жовтня російські окупанти поцілили двома ракетами С-300 у термінал "Нової пошти", розташований у селі Коротич Пісочинської громади Харківської області. Внаслідок терористичної атаки загинуло шестеро працівників підприємства, 17 людей отримали поранення.
Внаслідок ворожого удару сталась пожежа на площі близько 300 кв.м. Термінал майже повністю зруйнований, пошкоджено вантажні автомобілі.
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