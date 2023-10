"Нова пошта" опублікувала у Twitter відео останніх секунд перед влучанням російської ракети у відділення на Харківщині.

Our colleagues spent their last seconds alive helping - sorting parcels with medicine and humanitarian aid for the civilian suffering from the war. The russia destroyed a civilian building and should be convicted of war crimes. Please, spread the word #RussiaIsATerroristState pic.twitter.com/2GkIlE2FRp