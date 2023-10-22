Міністерство оборони поставило на забезпечення в Збройні сили України жіночу білизну. Про це повідомляє пресслужба відомства.

Жіноча білизна пройшла всі необхідні випробування в підрозділах ЗСУ. Військовослужбовиці тестували комплекти впродовж 2023 року в два етапи, перевіряли їх на функціональність, надійність, якість, зручність, а також на відповідність власним побажанням.

Жінки, які брали участь у тестуваннях, позитивно оцінили такі характеристики білизни:

Якісні матеріали (у складі бавовна та еластан), які добре "вентилюються" та відводять вологу;

Зручний крій, що не обмежує рухів і підходить для використання навіть у повній екіпіровці;

Розмірна сітка охоплює широкий спектр розмірів - від XS до XL;

Універсальна, з високою посадкою, гарно тягнеться й тримає форму.

Комплекти жіночої білизни виготовляються у трьох кольорах: Coyote, Olive green, Black.

Чисельність військовослужбовиць в ЗСУ збільшилась на 40%, порівняно з 2021 роком. За два роки кількість жінок у війську зросла на 12 тисяч осіб - зараз службу проходить майже 43 тисячі військовослужбовиць.

Нагадаємо, у речовому забезпеченні військовослужбовців ЗСУ незабаром з'являться тактичні кросівки.