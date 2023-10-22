Міноборони поставило на забезпечення у ЗСУ жіночу білизну (фото) [ Редагувати ]
Міністерство оборони поставило на забезпечення в Збройні сили України жіночу білизну. Про це повідомляє пресслужба відомства.
Жіноча білизна пройшла всі необхідні випробування в підрозділах ЗСУ. Військовослужбовиці тестували комплекти впродовж 2023 року в два етапи, перевіряли їх на функціональність, надійність, якість, зручність, а також на відповідність власним побажанням.
Жінки, які брали участь у тестуваннях, позитивно оцінили такі характеристики білизни:
- Якісні матеріали (у складі бавовна та еластан), які добре "вентилюються" та відводять вологу;
- Зручний крій, що не обмежує рухів і підходить для використання навіть у повній екіпіровці;
- Розмірна сітка охоплює широкий спектр розмірів - від XS до XL;
- Універсальна, з високою посадкою, гарно тягнеться й тримає форму.
Комплекти жіночої білизни виготовляються у трьох кольорах: Coyote, Olive green, Black.
Чисельність військовослужбовиць в ЗСУ збільшилась на 40%, порівняно з 2021 роком. За два роки кількість жінок у війську зросла на 12 тисяч осіб - зараз службу проходить майже 43 тисячі військовослужбовиць.
Нагадаємо, у речовому забезпеченні військовослужбовців ЗСУ незабаром з'являться тактичні кросівки.
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