США відправляють на Близький Схід системи THAAD та Patriot [ Редагувати ]
Глава Пентагону Ллойд Остін наказав розгорнути протиракетний комплекс THAAD та додаткові батальйони зенітного ракетного комплексу Patriot на Близькому Сході. Про це йдеться у його заяві на сайті Міноборони США.
"Патріоти" мають бути розміщені у всіх локаціях у регіоні "для посилення захисту американських військ". Глава Пентагону також наказав бути готовим розгорнути додаткову кількість військ "на випадок непередбачених обставин".
Після детального обговорення з президентом Байденом останніх ескалацій з боку Ірану та його проксі-сил у Близькосхідному регіоні я розпорядився вжити додаткових кроків щодо подальшого зміцнення позицій Міністерства оборони в регіоні. Ці кроки дозволять зміцнити регіональні зусилля зі стримування, посилити захист американських військ у регіоні та надати допомогу у захисті Ізраїлю.
Як нагадав міністр оборони, він раніше наказав відправити до Східного Середземномор'я дві авіаносні ударні групи на чолі з авіаносцями USS Dwight D. Eisenhower (Дуайт Ейзенхауер) і USS Gerald R. Ford (Джеральд Форд).
США посилюють своє угруповання у регіоні на тлі війни Ізраїлю та ХАМАСу. Президент Джо Байден раніше говорив, що США не відправлятимуть війська для участі в конфлікті, однак застерігав від нападу Іран та угруповання, які той підтримує.
Іран офіційно заявляв, що втрутиться у конфлікт лише в тому випадку, якщо Ізраїль атакує іранську територію,"його інтереси чи громадян". За даними ЗМІ, Тегеран передав Ізраїлю послання, в якому застеріг від наземної операції у Секторі Гази.
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