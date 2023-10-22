Російська війська з початку доби випустили по населених пунктах на правому березі Дніпра в Херсонській області 12 керованих авіабомб. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"Від початку цієї доби по населених пунктах правобережжя випущено 12 керованих авіабомб.

Були влучання у Херсонському районі та трьох селах Бериславського району.

Разом з цим під вогнем опинився Херсон. У місті - влучання в оселі, будівлі транспортного і харчового підприємств", - написав очільник області.

Про постраждалих інформації не надходило.

Нагадаємо, напередодні російська армія випустила по Херсонщині рекордну кількість авіабомб - 36.